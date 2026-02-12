Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0112 --Kontrollen in Mitte und im Viertel--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte/Östliche Vorstadt, OT Bahnhofsvorstadt/Steintor Zeit: 11.02.2026, 14 - 21 Uhr

Bei intensiven Kontrollmaßnahmen rund um den Bahnhof und im Viertel stellten Einsatzkräfte der Polizei Bremen am Mittwoch unter anderem Drogen und Bargeld sicher. Im Fokus der Kontrollen stand dabei die Bekämpfung der wahrnehmbaren Drogen- und Straßenkriminalität.

Ab dem frühen Nachmittag bis in den späten Abend hinein führten Einsatzkräfte offene und verdeckte Maßnahmen in der Bahnhofsvorstadt und im Steintor durch. Bei den umfangreichen Kontrollen schritten sie bei diversen Straßendeals ein und stellten Cannabis, Kokain, Ecstasy, Bargeld, mehrere Mobiltelefone sowie verschreibungspflichtige Medikamente und Pfeffersprays sicher. In der Bahnhofstraße beobachteten zivile Einsatzkräfte einen Drogenhandel. Der 28-Jährige Verkäufer sowie die 28 Jahre alte Käuferin konnten noch vor Ort gestellt werden. Die Polizisten fanden bei beiden Cannabis, das beschlagnahmt wurde. Insgesamt wurden rund 25 Personen kontrolliert und 16 Platzverweise ausgesprochen. Die Einsatzkräfte fertigten Straf- und Ordnungswidrigkeitsanzeigen, unter anderem wegen Verstößen gegen das Konsumcannabisgesetz.

Seit vielen Wochen und Monaten setzt sich die Polizei Bremen verstärkt für die Bekämpfung der Straßen- und Drogenkriminalität ein und wird diese Bemühungen, auch mit anderen Sicherheitsbehörden, fortsetzen. Insbesondere rund um den Hauptbahnhof und im Viertel werden weiterhin gezielte Maßnahmen ergriffen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell