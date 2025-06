Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Dieb beobachtet + Schloss geknackt + Unfallfluchten

Marburg: Dieb beobachtet

Ein korpulenter, etwa 170cm großer Mann mit Halbglatze versuchte am Donnerstag, 26. Juni, im Teichwiesenweg ein angeschlossenes Fahrrad zu entwenden. Gegen 19.10 Uhr beobachtete ihn eine Zeugin, als er sich mit einer Eisenstange am Schloss zu schaffen machte. Vermutlich bemerkte er die Zeugin und flüchtete daher. Er trug ein schwarzes T-Shirt mit Aufdruck und hatte eine Bauchtasche dabei. Nähere Beschreibungsmerkmale liegen bislang nicht vor. An das Fahrrad gelangte er sich, durch den Versuch entstand aber ein etwa 150 Euro hoher Schaden am Mountainbike. Die Polizei sucht weitere Zeugen und bittet um Hinweise zum beschriebenen Mann (Telefonnummer 06421/4060).

Stadtallendorf: Schloss geknackt

Diebe knackten ein Schloss, mit dem ein Bulls-Mountainbike in der Schulstraße gesichert war. Zwischen Mittwoch, 25. Juni, 20.30 Uhr, und Donnerstag, 5 Uhr, entwendeten sie das grau-schwarze Fahrrad im Wert von etwa 600 Euro und ließen nur das beschädigte Schloss zurück. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Marburg: Opel im Klinik-Parkhaus touchiert

Ein unbekannter Autofahrer touchierte am Donnerstag, 19. Juni, einen schwarzen Opel Astra, der zwischen 16.10 Uhr und 17.30 Uhr im Parkhaus 4 des Krankenhauses in der Baldingerstraße geparkt stand. Anstatt sich um den geschätzt 1.500 Euro hohen Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte weg. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Wohratal- Wohra: Peugeot touchiert

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen Peugeot RCZ, der zwischen Dienstag, 24. Juni, 6 Uhr, und Mittwoch, 6 Uhr, in der Biegenstraße geparkt stand. Anstatt sich um den etwa 1.500 Euro hohen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher weiter. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Marburg: Audi touchiert

Einen grauen Audi A3 touchierte ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Rangieren am Montag, 23. Juni, in der Karl-von-Frisch-Straße. Dadurch entstand zwischen 8 Uhr und 19 Uhr ein etwa 1.000 Euro hoher Schaden, um den sich der Verursacher nicht weiter kümmerte. Die Marburger Unfallermittler bitten um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Lohra- Kirchvers: Zaun touchiert

Ein etwa 500 Euro hoher Schaden am Zaun eines Grundstücks in der Pfarrstraße ist die Folge eines Unfalls, der am Donnerstag, 26. Juni, zwischen 7.10 Uhr und 18 Uhr stattfand. Offenbar fuhr ein unbekannter Autofahrer nach rechts in die Straße Kantriesch und touchierte dabei den Zaun. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Verursacher. Die Marburger Polizei sucht Zeugen (Telefonnummer 06421/4060).

