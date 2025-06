POL-MR: Marburg: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung- 14-Jährige wieder da

Marburg-Biedenkopf (ots) - Biedenkopf: Pedelec-Fahrerin stürzt und verletzt sich leicht Am Mittwochmorgen (25.06.2025), gegen 09:30 Uhr, war eine 50-Jährige mit ihrem Fahrrad auf der Dexbacher Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 33 übersah sie offenbar einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw. Sie bremste ihr Pedelec abrupt ab und stürzte in ...

mehr