POL-HB: Nr.: 0114 --Goldkette geraubt

Ort: Bremen-Neustadt, OT Huckelriede, Bruchstraße Zeit: 11.02.2026, 11:15 Uhr

Zwei unbekannte Männer raubten am Mittwochvormittag einem 34 Jahre alten Mann in der Neustadt eine Goldkette. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 11:15 Uhr war der 34-Jährige in der Bruchstraße unterwegs, da er sich mit jemandem treffen wollte um eine hochwertige Goldkette zu verkaufen. Dazu hatte er in einem Internetportal ein Inserat aufgegeben. Am verabredeten Treffpunkt traf er auf die beiden Männer, von denen einer vorgab, die Kette zunächst begutachten zu wollen. Plötzlich wurde er unvermittelt mit Pfefferspray attackiert und die Täter rannten mit der Beute davon. Der 34-Jährige folgte ihnen und konnte einen in der Käthe-Popall-Straße kurzzeitig festhalten. Schlussendlich riss er sich aber los und rannte in unbekannte Richtung davon. Insgesamt liefen die Täter von der Bruchstraße über den Kirchweg und die Hardenbergstraße in die Kleiststraße. Dort versuchte ein Paketbote ebenfalls erfolglos einen der Täter festzuhalten.

Der Täter wurden wie folgt beschrieben: Sie sollen beide um die 20 Jahre alt gewesen sein, der eine mit einer Größe von etwa 175 cm und etwas längeren, dunklen Haaren. Der zweite soll mit ca. 170 cm etwas kleiner gewesen sein. Beide waren dunkel gekleidet.

Zeugen, die in der Bruchstraße, entlang des Fluchtweges oder der näheren Umgebung Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 zu melden.

Die Polizei rät bei privaten Verkaufsgeschäften: Wählen Sie Abholzeit und Ort mit Bedacht, nehmen Sie Begleitpersonen mit und treffen sich an frequentierten Orten.

