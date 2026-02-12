PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0114 --Goldkette geraubt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Neustadt, OT Huckelriede, Bruchstraße
Zeit: 	11.02.2026, 11:15 Uhr

Zwei unbekannte Männer raubten am Mittwochvormittag einem 34 Jahre alten Mann in der Neustadt eine Goldkette. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 11:15 Uhr war der 34-Jährige in der Bruchstraße unterwegs, da er sich mit jemandem treffen wollte um eine hochwertige Goldkette zu verkaufen. Dazu hatte er in einem Internetportal ein Inserat aufgegeben. Am verabredeten Treffpunkt traf er auf die beiden Männer, von denen einer vorgab, die Kette zunächst begutachten zu wollen. Plötzlich wurde er unvermittelt mit Pfefferspray attackiert und die Täter rannten mit der Beute davon. Der 34-Jährige folgte ihnen und konnte einen in der Käthe-Popall-Straße kurzzeitig festhalten. Schlussendlich riss er sich aber los und rannte in unbekannte Richtung davon. Insgesamt liefen die Täter von der Bruchstraße über den Kirchweg und die Hardenbergstraße in die Kleiststraße. Dort versuchte ein Paketbote ebenfalls erfolglos einen der Täter festzuhalten.

Der Täter wurden wie folgt beschrieben: Sie sollen beide um die 20 Jahre alt gewesen sein, der eine mit einer Größe von etwa 175 cm und etwas längeren, dunklen Haaren. Der zweite soll mit ca. 170 cm etwas kleiner gewesen sein. Beide waren dunkel gekleidet.

Zeugen, die in der Bruchstraße, entlang des Fluchtweges oder der näheren Umgebung Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 zu melden.

Die Polizei rät bei privaten Verkaufsgeschäften: Wählen Sie Abholzeit und Ort mit Bedacht, nehmen Sie Begleitpersonen mit und treffen sich an frequentierten Orten.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 10:49

    POL-HB: Nr.: 0113--Erneut Bar nach behördenübergreifenden Kontrollen geschlossen--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hemelingen und Arbergen Zeit: 11.02.2026, 15 bis 22 Uhr Im Rahmen von behördenübergreifenden Gewerbekontrollen mit dem Zoll, dem Ordnungsamt und dem Finanzamt konnten durch die Einsatzkräfte am Mittwoch in einer Bar in Hemelingen unter anderem mehrere Brandschutzverstöße und andere bauliche Mängel festgestellt werden. ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 10:04

    POL-HB: Nr.: 0112 --Kontrollen in Mitte und im Viertel--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte/Östliche Vorstadt, OT Bahnhofsvorstadt/Steintor Zeit: 11.02.2026, 14 - 21 Uhr Bei intensiven Kontrollmaßnahmen rund um den Bahnhof und im Viertel stellten Einsatzkräfte der Polizei Bremen am Mittwoch unter anderem Drogen und Bargeld sicher. Im Fokus der Kontrollen stand dabei die Bekämpfung der wahrnehmbaren Drogen- und Straßenkriminalität. Ab dem frühen Nachmittag bis in den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren