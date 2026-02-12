PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0115--Brandstiftung in Schule--

Bremen (ots)

Ort: 	Bremen-Walle, OT Westend, Vegesacker Straße / Helgolander Straße
Zeit: 	11.02.2025, 17:15 Uhr

Am späten Mittwochnachmittag brannte es in einer Schule im Ortsteil Westend an mehreren Stellen. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 17:15 Uhr in der Oberschule an der Helgolander Straße, wo eine unbekannte Frau im Gebäude an mehreren Stellen kleinere Brände gelegt haben soll. Die Mitarbeiterin einer Reinigungsfirma und der Hausmeister konnten diese glücklicherweise noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte mit Wasser löschen. Nicht zuletzt aufgrund ihres schnellen Handelns entstand nur geringer Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Kurz vorher konnte der Hausmeister noch beobachten, wie die Frau an mehreren verschlossenen Türen des Schulgebäudes rüttelte. Sie wurde von ihm wie folgt beschrieben: Ca. 50 bis 60 Jahre alt, ca. 170 bis 175 cm groß und schlank. Zur Tatzeit soll die Täterin graue, schulterlange Haare getragen haben und beige gekleidet gewesen sein. Auffällig war noch eine beige Stofftasche.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Personen, die Hinweise zum Brand geben können oder verdächtige Beobachtungen im betreffenden Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Telefon: 0421/362 12114
Fax: 0421/362 3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

