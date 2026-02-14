Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0118--Unfall nach Diebstahl: Polizei sucht Zeugen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Ohlenhof, Adelenstraße Zeit: 13.2.26, 19.50 Uhr

Am Freitagabend entwendete ein bislang noch unbekannter Täter Werkzeug aus einem Firmenwagen in Gröpelingen. Auf seiner Flucht baute er einen Verkehrsunfall und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Anwohner der Adelenstraße hörte am Abend, wie der Schiebetür des Firmenfahrzeugs seines Nachbarn geöffnet wurde. Daraufhin beobachtete er, wie ein fremder Mann mehrere Werkzeugkoffer aus dem Transporter entnahm und in ein wenige Meter entfernt geparktes Auto trug. Als eine alarmierte Polizeistreife kurz darauf eintraf, flüchtete der Täter mit seinem Wagen. Im Bereich der Bromberger Straße kam er auf schneeglatter Straße von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Grundstücksmauer samt Hecke. Anschließend flüchtete der Fahrer zu Fuß in das Wohngebiet. In seinem Auto fanden die Polizisten diverse Werkzeugkoffer mit Handwerkzeug. Die gestohlenen Sachen wurden mit dem Wagen als Beweismittel beschlagnahmt.

Der flüchtige Täter soll ca. 30 bis 40 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß sein, mit dunklem Vollbart. Er trug zur Tatzeit einen dunklen Kapuzenmantel.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweisgeber melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

