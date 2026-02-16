POL-HB: Nr.: 0122--Polizei warnt vor Betreten von Eisflächen

Polizei Bremen

Durch die anhaltende Kälteperiode mit erneutem Schneefall und Frost am Wochenende haben sich auch auf den Bremer Gewässern Eisschichten gebildet. Die zum Teil dünnen Eisschichten sind nicht tragfähig. Die Polizei warnt vorm Betreten der Eisflächen.

Am Sonntag war die Polizei Bremen rund um die Gewässer in der Stadt im Dauereinsatz. Viele Bremer und Bremerinnen nutzten das sonnige Winterwetter für Ausflüge rund ums Eis. Immer wieder mussten Einsatzkräfte am Werdersee, Achterdieksee oder am Wallgraben Kinder, Jugendliche und Erwachsene vom Eis holen. Mit wiederholten Lausprecherdurchsagen machten die Polizisten auf die Gefahren aufmerksam. Man zeigte sich meist einsichtig und verließ daraufhin die Gefahrenzone.

Wir warnen: Die Polizei gibt grundsätzlich keine Eisflächen frei. Das Betreten von vermeintlich zugefrorenen Gewässern erfolgt immer auf eigene Gefahr. Man kann nie sagen, ob das Eis tragfähig ist. Vor allem beim Betreten der Eisflächen von Seen und fließenden Gewässern besteht Lebensgefahr. Erwachsene sollten Kindern hier ein Vorbild sein und sich und andere nicht in Gefahr bringen. Bei Eisunfällen holen Sie Hilfe unter der Rufnummer 112!

