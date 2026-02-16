PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0122--Polizei warnt vor Betreten von Eisflächen--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen, Stadtgebiet
Zeit: 	15.2.26

Durch die anhaltende Kälteperiode mit erneutem Schneefall und Frost am Wochenende haben sich auch auf den Bremer Gewässern Eisschichten gebildet. Die zum Teil dünnen Eisschichten sind nicht tragfähig. Die Polizei warnt vorm Betreten der Eisflächen.

Am Sonntag war die Polizei Bremen rund um die Gewässer in der Stadt im Dauereinsatz. Viele Bremer und Bremerinnen nutzten das sonnige Winterwetter für Ausflüge rund ums Eis. Immer wieder mussten Einsatzkräfte am Werdersee, Achterdieksee oder am Wallgraben Kinder, Jugendliche und Erwachsene vom Eis holen. Mit wiederholten Lausprecherdurchsagen machten die Polizisten auf die Gefahren aufmerksam. Man zeigte sich meist einsichtig und verließ daraufhin die Gefahrenzone.

Wir warnen: Die Polizei gibt grundsätzlich keine Eisflächen frei. Das Betreten von vermeintlich zugefrorenen Gewässern erfolgt immer auf eigene Gefahr. Man kann nie sagen, ob das Eis tragfähig ist. Vor allem beim Betreten der Eisflächen von Seen und fließenden Gewässern besteht Lebensgefahr. Erwachsene sollten Kindern hier ein Vorbild sein und sich und andere nicht in Gefahr bringen. Bei Eisunfällen holen Sie Hilfe unter der Rufnummer 112!

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 10:30

    POL-HB: Nr.: 0120--Messerangriff in Gröpelingen--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Gröpelingen, Gröpelinger Heerstraße Zeit: 14.2.26, 4.20 Uhr Ein 22 Jahre alter Mann wurde in der Nacht zu Samstag in Gröpelingen mit einem Messer schwer verletzt. Ein 21-Jähriger stellte sich wenig später selbst der Polizei. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Gegen 4.20 Uhr mussten Einsatzkräfte zu einer Auseinandersetzung in die Gröpelinger Heerstraße ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 10:25

    POL-HB: Nr.: 0119--Streit zwischen Frauen eskaliert - Polizeieinsatz in der Neustadt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Hohentor, Pappelstraße Zeit: 14.2.26, 23.30 Uhr In der Samstagnacht eskalierte ein Streit zwischen zwei Frauen in der Neustadt derart, dass die Polizei ausrücken musste. Eine 35-Jährige musste in einem Krankenhaus behandelt werden, ihre 39-jährige Kontrahentin wurde vorläufig festgenommen. Die alkoholisierten Frauen waren ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 08:24

    POL-HB: Nr.: 0121--Sattelzüge legen Verkehr auf A1 lahm--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen, Bundesautobahn 1 (A1) Zeit: 16.2.26, 1.45 Uhr In der Nacht zu Montag ereigneten sich auf der Autobahn 1 ein Lkw-Unfall sowie eine größere Lkw-Panne. Die anschließenden Bergungs- und Sicherungsmaßnahmen führten in beiden Fahrtrichtungen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und längeren Staus. Aufgrund eines technischen Defekts aktivierte sich während der Fahrt in Richtung Hamburg gegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren