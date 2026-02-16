PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0120--Messerangriff in Gröpelingen--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Gröpelingen, OT Gröpelingen, Gröpelinger Heerstraße
Zeit: 	14.2.26, 4.20 Uhr

Ein 22 Jahre alter Mann wurde in der Nacht zu Samstag in Gröpelingen mit einem Messer schwer verletzt. Ein 21-Jähriger stellte sich wenig später selbst der Polizei. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.

Gegen 4.20 Uhr mussten Einsatzkräfte zu einer Auseinandersetzung in die Gröpelinger Heerstraße ausrücken. Vor Ort fanden sie den schwer verletzen 22-Jährigen vor. Laut ersten Zeugenaussagen soll es zuvor zu einem Streit mit einem anderen Mann gekommen sein. Im Verlauf des Streits zog dieser Mann ein Messer und stach dem 22-Jährigen damit in den Rücken. Anschließend flüchtete er vom Tatort. Nachdem die Einsatzkräfte Erste Hilfe geleistet hatten, brachten Rettungskräfte den Mann in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. Eine Lebensgefahr besteht nicht.

Wenig später stellte sich ein 21-Jähriger der Polizei. Hintergrund der Tat soll eine zurückliegende Auseinandersetzung gewesen sein. Der junge Mann wurde festgenommen. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Fortdauer der freiheitsentziehenden Maßnahmen an. Ein Haftrichter erließ Haftbefehl gegen ihn.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 10:25

    POL-HB: Nr.: 0119--Streit zwischen Frauen eskaliert - Polizeieinsatz in der Neustadt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Neustadt, OT Hohentor, Pappelstraße Zeit: 14.2.26, 23.30 Uhr In der Samstagnacht eskalierte ein Streit zwischen zwei Frauen in der Neustadt derart, dass die Polizei ausrücken musste. Eine 35-Jährige musste in einem Krankenhaus behandelt werden, ihre 39-jährige Kontrahentin wurde vorläufig festgenommen. Die alkoholisierten Frauen waren ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 08:24

    POL-HB: Nr.: 0121--Sattelzüge legen Verkehr auf A1 lahm--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen, Bundesautobahn 1 (A1) Zeit: 16.2.26, 1.45 Uhr In der Nacht zu Montag ereigneten sich auf der Autobahn 1 ein Lkw-Unfall sowie eine größere Lkw-Panne. Die anschließenden Bergungs- und Sicherungsmaßnahmen führten in beiden Fahrtrichtungen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und längeren Staus. Aufgrund eines technischen Defekts aktivierte sich während der Fahrt in Richtung Hamburg gegen ...

    mehr
  • 14.02.2026 – 10:04

    POL-HB: Nr.: 0118--Unfall nach Diebstahl: Polizei sucht Zeugen--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Ohlenhof, Adelenstraße Zeit: 13.2.26, 19.50 Uhr Am Freitagabend entwendete ein bislang noch unbekannter Täter Werkzeug aus einem Firmenwagen in Gröpelingen. Auf seiner Flucht baute er einen Verkehrsunfall und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen. Ein Anwohner der Adelenstraße hörte am Abend, wie die Schiebetür des Firmenfahrzeugs seines Nachbarn geöffnet wurde. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren