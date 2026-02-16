POL-HB: Nr.: 0120--Messerangriff in Gröpelingen

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Gröpelingen, Gröpelinger Heerstraße Zeit: 14.2.26, 4.20 Uhr

Ein 22 Jahre alter Mann wurde in der Nacht zu Samstag in Gröpelingen mit einem Messer schwer verletzt. Ein 21-Jähriger stellte sich wenig später selbst der Polizei. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.

Gegen 4.20 Uhr mussten Einsatzkräfte zu einer Auseinandersetzung in die Gröpelinger Heerstraße ausrücken. Vor Ort fanden sie den schwer verletzen 22-Jährigen vor. Laut ersten Zeugenaussagen soll es zuvor zu einem Streit mit einem anderen Mann gekommen sein. Im Verlauf des Streits zog dieser Mann ein Messer und stach dem 22-Jährigen damit in den Rücken. Anschließend flüchtete er vom Tatort. Nachdem die Einsatzkräfte Erste Hilfe geleistet hatten, brachten Rettungskräfte den Mann in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. Eine Lebensgefahr besteht nicht.

Wenig später stellte sich ein 21-Jähriger der Polizei. Hintergrund der Tat soll eine zurückliegende Auseinandersetzung gewesen sein. Der junge Mann wurde festgenommen. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Fortdauer der freiheitsentziehenden Maßnahmen an. Ein Haftrichter erließ Haftbefehl gegen ihn.

