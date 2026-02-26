Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Scharbeutz/Ostholstein Falschfahrer auf der Bundesstraße 75 - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am Mittwochabend (25.02.2026) bestellte ein 71-jähriger Mann ein Taxi zu einem Hotel in Scharbeutz. Während einer kurzen Abwesenheit des Fahrers fuhr der Mann mit dem Fahrzeug über die B 75 in Richtung Lübeck. Dabei soll er als Falschfahrer andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben, bevor er in Höhe Kücknitz gestoppt wurde. Die Polizei sucht nach diesen anderen, gefährdeten Verkehrsteilnehmern.

Ein 71-jähriger Mann aus Garbsen (deutsche Staatsangehörigkeit) soll sich zu um 23 Uhr ein Taxi zu einem Hotel in der Strandallee in Scharbeutz bestellt haben, um von dort zu einem Hotel in Lübeck zu gelangen. Während der Taxifahrer persönliche Gegenstände des Mannes aus dem Hotel holte, fuhr dieser mit dem Taxi fort in Richtung Timmendorfer Strand.

Die zwischenzeitlich informierte Polizei konnte den Flüchtigen in Timmendorfer Strand feststellen. Der 71-Jährige entzog sich jedoch der Kontrolle mit hoher Geschwindigkeit und fuhr von der Bundesstraße 76 dann auf die Bundesstraße 75 in Richtung Kücknitz. Dabei nutzte der Garbsener jedoch die Richtungsfahrbahn Travemünde.

Auf der Strecke wechselte der Tatverdächtige wiederholt die Fahrstreifen und überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Entgegenkommende Verkehrsteilnehmer hätten teilweise abrupt ausweisen müssen, um eine Kollision zu verhindern.

Im Bereich Lübeck-Kücknitz baute die Polizei mittels eines Lastkraftwagens eine Sperre auf, um eine Weiterfahrt des Flüchtigen in Richtung Herrentunnel beziehungsweise in Richtung Autobahn A 226 zu verhindern.

Der Tatverdächtige konnte schließlich an der Sperre gestoppt werden.

Die Polizei ermittelt gegen den 71-Jährigen wegen des Verdachts des Diebstahls, des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeuges sowie Gefährdung des Straßenverkehrs als auch verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Das Polizeirevier Bad Schwartau nimmt Hinweise von Zeugen oder auch betroffenen Verkehrsteilnehmerinnen unter der 0451/220750 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell