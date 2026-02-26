Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/Buntekuh Pkw kollidierte mit Bus - drei verletzte Fahrgäste

Lübeck (ots)

Der Busfahrer eines Linienbusses musste gestern Nachmittag (25.02.2026) an der Kreuzung Herrenholz und Padelügger Weg abrupt abbremsen, nachdem ein Pkw trotz Rotlicht dort in den Bereich einfuhr. Drei Fahrgäste verletzten sich dadurch, eine darunter schwer. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Gegen 14.00 Uhr fuhr ein Linienbus mit acht Insassen von der Lohgerberstraße kommend in die Straße Herrenholz. Ein Audi A3 bog zeitgleich vom Padelügger Weg aus nach rechts ebenfalls in die Straße Herrenholz ein. Trotz sofortiger Gefahrenbremsung des Linienbusses kam es zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Sowohl am Bus als auch am Pkw kam es zu Lackkratzern, die Fahrzeuge blieben fahrbereit.

In dem Bus verletzten sich eine 37-jährige Frau und ihre 12-jährige Tochter aus Buntekuh leicht. Eine 81-jährige Frau aus St. Lorenz wurde jedoch schwer verletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Laut Zeugen soll der Audi trotz des für ihn Rotlicht zeigenden Abbiegepfeils der Lichtzeichenanlage in den Kreuzungsbereich eingefahren sein.

Die Polizei ermittelt gegen den 84-jährigen Fahrzeugführer (deutscher Staatsangehöriger) aus Stormarn wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung sowie verschiedener Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung.

