PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/Buntekuh Pkw kollidierte mit Bus - drei verletzte Fahrgäste

Lübeck (ots)

Der Busfahrer eines Linienbusses musste gestern Nachmittag (25.02.2026) an der Kreuzung Herrenholz und Padelügger Weg abrupt abbremsen, nachdem ein Pkw trotz Rotlicht dort in den Bereich einfuhr. Drei Fahrgäste verletzten sich dadurch, eine darunter schwer. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Gegen 14.00 Uhr fuhr ein Linienbus mit acht Insassen von der Lohgerberstraße kommend in die Straße Herrenholz. Ein Audi A3 bog zeitgleich vom Padelügger Weg aus nach rechts ebenfalls in die Straße Herrenholz ein. Trotz sofortiger Gefahrenbremsung des Linienbusses kam es zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Sowohl am Bus als auch am Pkw kam es zu Lackkratzern, die Fahrzeuge blieben fahrbereit.

In dem Bus verletzten sich eine 37-jährige Frau und ihre 12-jährige Tochter aus Buntekuh leicht. Eine 81-jährige Frau aus St. Lorenz wurde jedoch schwer verletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Laut Zeugen soll der Audi trotz des für ihn Rotlicht zeigenden Abbiegepfeils der Lichtzeichenanlage in den Kreuzungsbereich eingefahren sein.

Die Polizei ermittelt gegen den 84-jährigen Fahrzeugführer (deutscher Staatsangehöriger) aus Stormarn wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung sowie verschiedener Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Pressestelle
Svenja Pries
Telefon: 49 (0) 451/131-2004
Fax: + 49 (0) 431/988-6-342901
E-Mail: Pressestelle.Luebeck.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 11:03

    POL-HL: HL - Kücknitz / Alleinunfall unter Alkoholeinfluss

    Lübeck (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (25.05.2025) kam es an der Abfahrt Lübeck-Dänischburg der Bundesautobahn 226 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,3 o/oo. Die Polizei ordnete bei dem 43-jährigen Fahrer die Entnahme einer Blutprobe an und beschlagnahmte den Führerschein. ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 14:49

    POL-HL: OH - Neustadt in Holstein / Fahrer unter Alkoholeinfluss flüchtet vor der Polizei

    Lübeck (ots) - Am Montag (23.02.2026) entzog sich ein schwarzer VW auf der Bundesautobahn 1 in Richtung Fehmarn einer Polizeikontrolle. Die Polizei stoppte das Fahrzeug an der Autobahnabfahrt Neustadt-Mitte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest des Fahrers ergab einen vorläufigen Wert von 2,77 o/oo. Die Polizeibeamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren