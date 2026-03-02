PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Merdingen: Aufmerksame Beamte stoppen Fahrerin ohne Fahrerlaubnis

Freiburg (ots)

Merdingen: Am 27.02.2026 gegen 17:30 Uhr wurde durch eine Streife des Reviers Breisach ein Fahrzeug kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass die Fahrerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für das Fahrzeug war. Die Fahrerin muss nun mit einer Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. Da der Beifahrer ebenfalls nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte, musste das Fahrzeug zunächst am Kontrollort belassen werden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach
Tel.: 07667 9117-0
E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

