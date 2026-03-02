Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 01.03.2026, kam es gegen 16:30 Uhr auf der B34 zwischen der Einmündung Grießen-Bahnhof und der Einmündung der L 161a zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zur Kollision zwischen drei Autos, in deren Folge sich ein Citroen überschlug. Der 54-jährige Fahrer verstarb noch vor Ort. Ein 68-jähriger VW - Fahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Eine 30-jährige Seat-Fahrerin wurde leicht verletzt. Alle Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Freiwillige Feuerwehr und eine Streifenwagenbesatzung des Zolls als Ersthelfer vor Ort im Einsatz. Die B34 war für knapp vier Stunden gesperrt. Die Verkehrspolizei Waldshut hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht dringend Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Die Verkehrspolizei Waldshut ist unter Tel. 07751 8963 0 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 entgegen.

