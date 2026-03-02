POL-FR: Schopfheim: Peugeot in der Bahnhofsstraße beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Mit seinem Pkw beabsichtigte am Samstag, 28.02.2026 gegen 16.30 Uhr ein 34 Jahre alter Mann auf der Wehrer Straße nach links in Richtung Schopfheim, B317, abzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden, Richtung Wehr fahrendes Fahrzeug. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei welcher die entgegenkommende 39 Jahre alte Fahrerin leicht verletzt wurde. Auch der 34-Jährige und die beiden ...

