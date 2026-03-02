POL-FR: Schopfheim: Peugeot in der Bahnhofsstraße beschädigt - Polizei sucht Zeugen
Freiburg (ots)
Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstag, 28.02.2026 zwischen 09.15 Uhr und 10.20 Uhr einen linkseitig in der Bahnhofstraße, Einmündung Bismarckstraße, geparkten Peugeot. Der Sachschaden von rund 1500 Euro wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken verursacht. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.
