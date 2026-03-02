PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Vorfahrt missachtet - vier Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Mit seinem Pkw beabsichtigte am Samstag, 28.02.2026 gegen 16.30 Uhr ein 34 Jahre alter Mann auf der Wehrer Straße nach links in Richtung Schopfheim, B317, abzubiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden, Richtung Wehr fahrendes Fahrzeug. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei welcher die entgegenkommende 39 Jahre alte Fahrerin leicht verletzt wurde. Auch der 34-Jährige und die beiden Insassen in seinem Auto wurden leicht verletzt. Alle vier wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, waren auch die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und 9 Einsatzkräften sowie die Straßenmeisterei vor Ort. Während der Unfallaufnahme musste die Wehrer Straße zeitweise voll gesperrt werden.

md/tb

Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
