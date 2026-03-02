PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Haslach: Alkoholisierter Autofahrer kollidiert mit Ampelmast

Freiburg (ots)

Ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachstanden ereignete sich am Samstag, 28.02.2026, kurz nach 18:30 Uhr in der Opfinger Straße im Freiburger Stadtteil Haslach.

Ein 68 Jahre alter Autofahrer befuhr nach derzeitigen Erkenntnissen die Opfinger Straße in Richtung Besanconallee. Kurz nach der Straßenbahnhaltestelle «Am Lindenwäldle» war der Mann mit seinem Wagen von der Fahrbahn geraten und stieß mit dem Mast für eine Ampelanlage zusammen. In der Folge stürzte die Einrichtung auf die Oberleitungen der Straßenbahn.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte bei dem 68-Jährigen eine Alkoholisierung festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt und musste sich anschließend einer Blutentnahme entziehen.

Aufgrund der Beschädigungen an der Oberleitung war der Straßenbahnverkehr bis auf Weiteres nicht mehr möglich und ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden musste. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Gegen den mutmaßlichen Unfallverursacher wurde nun ein Strafverfahren wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

