PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 26.02.2026, in dem Zeitraum zwischen 13.30 Uhr bis 20.00 Uhr, schlug eine unbekannte Täterschaft ein Kellerfenster ein, um in ein Einfamilienhaus in der Straße "Auf der Stockmatt" zu gelangen. Mehrere Räumlichkeiten wurden durchsucht. Über das Diebesgut liegen hier noch keine Erkenntnisse vor.

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.

Noch eine Bitte der Polizei:

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um unverzügliche und niederschwellige Mitteilungen bei dementsprechenden verdächtigen Wahrnehmungen. Wählen sie die 110!

Das Polizeipräsidium Freiburg bietet zudem Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an.

Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten.

Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621 1500-640 oder E-Mail freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 14:54

    POL-FR: Wehr: Küchenbrand

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 27.02.2026, kam es gegen 10:30 Uhr zu einem Brand in einer Küche in der Lindstraße in Wehr. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein Kühlschrank Ursache des Feuers gewesen sein. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. In der Küche wird der Schaden auf ungefähr 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Medienrückfragen bitte an: Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle - Christoph Efinger Telefon: ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 14:51

    POL-FR: Todtmoos: Kaminbrand in Mehrfamilienhaus

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 26.02.2026, gegen 21:15 Uhr wurde in Hintertodtmoos eine Rauchentwicklung aus einem Dach eines Einfamilienhauses gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Es handelte sich lediglich um einen Kaminbrand, der keinen Schaden am Gebäude verursachte. Das Obergeschoss wurde durch die Rauchentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Hier dürfte ein Sachschaden von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren