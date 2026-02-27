PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hausen im Wiesental: Verdacht Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr - weitere Geschädigte und Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Ein 25-jähriger Mann steht im Verdacht durch das Werfen eines Mülleimers vor ein vorbeifahrenden Pkw gefährlich in den Straßenverkehr eingegriffen zu haben.

Am Donnerstag, 26.02.2026, gegen 23.25 Uhr, befuhr eine Frau mit ihrem Pkw die Maibergstraße von Langenau kommend, als plötzlich ein 25-jähriger Mann, welcher sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, einen Mülleimer vor ihren Pkw warf. Die Frau konnte dem Mülleimer ausweichen. Es kam zu keinem Schadenseintritt. Bei einer Nachschau konnten in der Maibergstraße in Richtung Bahnhof weitere Mülleimer auf der Fahrbahn festgestellt werden. Es liegt die Vermutung nahe, dass noch weitere Verkehrsteilnehmer durch das Werfen der Mülleimer auf die Fahrbahn womöglich gefährdet wurden. Diese mögen sich bitte mit dem Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 666980, in Verbindung setzen. Ebenso Zeugen, welche dementsprechende Beobachtungen gemacht haben.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

