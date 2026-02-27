PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Verbranntes Essen auf dem Herd ruft Einsatzkräfte auf den Plan

Freiburg (ots)

Ein ausgelöster Rauchmelder wurde der Polizei am Mittwoch, 25.02.2026 gegen 19.00 Uhr in der Müßmattstraße gemeldet. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst rückten an. Vor Ort wurde auf klingeln nicht geöffnet und so öffnete die Feuerwehr die Türe. In der Wohnung konnte festgestellt werden, dass der Rauchmelder aufgrund von verbrannten Essen auf dem Herd ausgelöst hatte. Im Beisein des 71 Jahre alten Bewohners, welcher während des Kochvorgangs eingeschlafen war, wurde das Essen vom Herd geholt und die Wohnung gelüftet. Verletzt wurde niemand, es entstand kein Sachschaden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

