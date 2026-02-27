POL-FR: Rheinfelden: Gartenzaun durch Fahrzeug beschädigt - Polizei sucht Zeugen
Freiburg (ots)
Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch, 25.02.2026 zwischen 12.00 Uhr und 14.30 Uhr einen Gartenzaun in der Sackgasse "In den Grundmatten". Der Sachschaden von rund 500 Euro wurde entweder beim Wenden oder beim Ein-/ Ausparken verursacht. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können.
