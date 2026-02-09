PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Verkehrsunfallflucht mit anschließender Verfolgungsfahrt

Koblenz (ots)

Am heutigen Morgen kam es auf der A61 in Fahrtrichtung Süden zu einer Verfolgungsfahrt mit einem PKW mit französischer Zulassung. Zuvor kam es zu einer Verkehrsunfallflucht, bei welcher der französische PKW seitlich in das Fahrerhaus eines LKW fuhr. Hierbei entstand zunächst nur Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Nach dem Verkehrsunfall entfernte sich der PKW von der Unfallörtlichkeit.

Durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiautobahnstation Mendig konnte das Fahrzeug im Rahmen der Fahndung fahrend auf der A61 festgestellt werden. Die Polizeikräfte versuchten zunächst, den PKW mittels Anhaltesignale und Blaulicht anzuhalten. Statt den PKW, welcher durch den Unfall bereits im Bereich der Hinterachse schwer beschädigt wurde, zu stoppen, setzte der Fahrer seine Fahrt über die A61 fort. Es folgte eine längere Verfolgungsfahrt bis zur Baustelle Rheinböllen. Hier konnte das Fahrzeug durch die eingesetzten Streifen bei günstiger Gelegenheit gestoppt und der Fahrer festgenommen werden. Der Fahrzeugführer stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Glücklicherweise wurde bei der Flucht und dem Unfall weder der Flüchtende noch die eingesetzten Polizeibeamten verletzt.

Zeugen die den Fluchtversuch beobachtet haben oder durch diesen gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Mendig unter der Telefonnummer 02652 97950 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
Kim Sandra Zorn

Telefon: 0261-103-50022
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

