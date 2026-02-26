POL-FR: Lörrach: Einbruch in Bibliothek in Brombach
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Dienstag, 24.02.2026, 18.10 Uhr bis Mittwoch, 25.02.2026, 07.20 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft ein Fenster auf, um in die Bibliothek in der Ringstraße in Brombach zu gelangen. Aus der Bibliothek wurde Bargeld entwendet. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.
