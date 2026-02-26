POL-FR: Lörrach: Einbruch in Bibliothek in Brombach

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 25.02.2026, gegen 11.00 Uhr, brannte ein Pkw in den Reben in der Blansinger Straße in Rheinweiler komplett aus. Eine 85-jährige Pkw-Fahrerin war auf dem Rückweg von Efringen-Kirchen und wurde unweit des Ortseinganges von Rheinweiler von einem entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer auf einen Brand im Bereich des Motorraumes ihres Pkw aufmerksam gemacht. Als sie anhielt und ausstieg habe das ...

