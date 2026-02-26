Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung: Weilheim/ Remetschwil: Drei Katzen ausgesetzt - Tatverdächtige ermittelt

Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung geriet ein Ehepaar in den Fokus der Ermittlungen. Diese sollen mit der Haltung und Pflege der Katzen physisch und finanziell überfordert gewesen sein. Der Sachverhalt wird zur weiteren Entscheidung an die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen vorgelegt.

Ursprungsmeldung:

Am Samstag, 24.01.2026, wurden dem Polizeirevier Waldshut-Tiengen drei ausgesetzte Katzen auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Remetschwil und Oberalpfen gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um drei junge Siam-Katzen, welche augenscheinlich in der Zeit von Freitagabend, 23.01.2026, bis Samstagmittag ausgesetzt wurden. Der Fachbereich Gewerbe und Umwelt beim Polizeipräsidium Freiburg hat die Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Katzenhalter oder die Katzenhalterin geben können oder Verdächtiges zwischen Remetschwil und Oberalpfen wahrgenommen haben.

