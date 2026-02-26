Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Brand in Werkshalle

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 25.02.2026, wurde gegen 19:00 Uhr ein Brand in einer Werkshalle in Wutöschingen gemeldet. An einer Maschine sei es im regulären Betrieb aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand gekommen, der sich in der Halle ausbreitete. Die Feuerwehr war mit mehreren Abteilungen, unterstützt durch benachbarte Gemeinden, vor Ort im Einsatz und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand der Ermittlungen niemand. Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht beziffert werden, da die Produktionsabläufe vorübergehend eingestellt werden musste. Der Polizeiposten Wutöschingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

