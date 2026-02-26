Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim: Motorradunfall im Schlüchttal

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 25.02.2026, kam es gegen 16:45 Uhr auf der L 157 zwischen Gutenburg und Witznau zu einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Auto. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 25-jährige Motorradfahrer in einer scharfen Linkskurve aus bislang unbekannten Gründen gegen die Leitplanke geprallt sein. Der Fahrer wurde vom Motorrad abgeworfen und blieb hinter der Leitplanke liegen. Das Motorrad wurde von der Leitplanke abgewiesen und kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto eines 53- Jährigen. Der Motorradfahrer wurde verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Die Insassen des Autos blieben unverletzt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Motorrad wird auf 5.000 Euro geschätzt. Am Auto entstand ein Schaden von ungefähr 3.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz.

