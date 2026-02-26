Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: L 120/ Gemarkung Bad Krozingen: Straßenverkehrsgefährdung durch Überholmanöver - Zeugenaufruf

Ein Verkehrsteilnehmer meldete am Mittwochabend, den 25.02.2026 gegen 21:00 Uhr, einen Verkehrsvorgang auf der L120, zwischen Bad Krozingen und Breisach, Höhe Biengen, bei welchem er eigenen Angaben zu Folge, um eine Kollision zu vermeiden, schlagartig nach rechts über den Grünsteifen in einen Acker ausweichen musste. Grund hierfür war nach Angaben des Geschädigten ein gefährliches Überholmanöver eines entgegenkommenden Verkehrsteilnehmers, welcher drei Fahrzeuge überholt haben soll. Aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse (starker Nebel) sei ein sicheres Überholmanöver laut dem Geschädigten nicht möglich gewesen.

Das Kennzeichen des angeblichen Verursachers ist der Polizei bekannt und zum Fahrzeugführer wurde bereits Kontakt aufgenommen. Gesucht werden nun allerdings die Fahrzeugführer der drei Pkw, welche angeblich überholt worden sein sollen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Müllheim unter der Telefonnummer 07631 - 1788 0 in Verbindung zu setzen.

