Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Messingplatten auf Friedhof beschädigt und entwendet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft beschädigte auf dem Hauptfriedhof in Lörrach drei Messingplatten an Gräbern. Eine der Platten wurde vollständig entwendet, die anderen beiden durch Aufhebeln beschädigt. Dies wurde der Polizei am Dienstag, 24.02.2026, mitgeteilt. Die Tat dürfte sich in den Tagen zuvor ereignet haben. Der Sach- und Diebstahlschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Lörrach sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die unbekannte Täterschaft geben können. Das Polizeirevier Lörrach ist rund um die Uhr unter Tel. 07621 176 - 0 erreichbar.

