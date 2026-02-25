PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Messingplatten auf Friedhof beschädigt und entwendet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft beschädigte auf dem Hauptfriedhof in Lörrach drei Messingplatten an Gräbern. Eine der Platten wurde vollständig entwendet, die anderen beiden durch Aufhebeln beschädigt. Dies wurde der Polizei am Dienstag, 24.02.2026, mitgeteilt. Die Tat dürfte sich in den Tagen zuvor ereignet haben. Der Sach- und Diebstahlschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Lörrach sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die unbekannte Täterschaft geben können. Das Polizeirevier Lörrach ist rund um die Uhr unter Tel. 07621 176 - 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 14:10

    POL-FR: Murg/Niederhof: Küchenbrand

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 24.02.2026, wurde gegen 22 Uhr ein Brandausbruch in der Dorfstraße in Niederhof gemeldet. Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache kam es in der Küche einer Wohnung im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses zu einer starken Rauchentwicklung. Die Freiwillige Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und belüftete im Anschluss das Mehrfamilienhaus. Der 30-jährige ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 11:51

    POL-FR: Freiburg-Weingarten: Unbekannte brechen Spielautomaten in Café auf - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - In der Nacht auf Mittwoch, 25.02.2025, gegen 2:50 Uhr brachen Unbekannte in ein Café in der Bugginger Straße im Freiburger Stadtteil Weingarten ein. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich nach derzeitigen Erkenntnissen gewaltsam Zutritt über den Haupteingang in die Räumlichkeiten des Cafés. Anschließend wurden zwei darin ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 10:43

    POL-FR: Emmendingen: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein - Zeugenaufruf

    Freiburg (ots) - Bereits am Donnerstag, den 19.02.2026, sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Mozartstraße in Emmendingen eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich die Tat zwischen 20 und 21 Uhr. Die Höhe des Diebstahlschadens ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren