POL-FR: Murg/Niederhof: Küchenbrand
Freiburg (ots)
Am Dienstag, 24.02.2026, wurde gegen 22 Uhr ein Brandausbruch in der Dorfstraße in Niederhof gemeldet. Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache kam es in der Küche einer Wohnung im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses zu einer starken Rauchentwicklung. Die Freiwillige Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und belüftete im Anschluss das Mehrfamilienhaus. Der 30-jährige Bewohner wurde leicht verletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die betroffene Wohnung war nicht mehr bewohnbar. Die übrigen Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Sachschaden wird auf ungefähr 30.000 Euro geschätzt.
