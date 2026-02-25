PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Weingarten: Unbekannte brechen Spielautomaten in Café auf - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Mittwoch, 25.02.2025, gegen 2:50 Uhr brachen Unbekannte in ein Café in der Bugginger Straße im Freiburger Stadtteil Weingarten ein.

Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich nach derzeitigen Erkenntnissen gewaltsam Zutritt über den Haupteingang in die Räumlichkeiten des Cafés. Anschließend wurden zwei darin aufgestellte Spielautomaten aufgehebelt und darin befindliche Geldkassetten entwendet. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten aus dem Café.

Die Höhe des Sach- und Diebstahlschadens ist bislang noch nicht bekannt.

Bei den bislang unbekannten Tätern soll es sich um mindestens zwei dunkel gekleidete und maskierte Personen gehandelt haben.

Der Polizeiposten Freiburg-Weingarten (Tel.: 0761 401428-0) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, welche möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Süd rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0761 882-4421 entgegen.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

