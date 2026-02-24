Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach: Einbrüche in Wohnhäuser - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Über das Wochenende wurden der Polizei bislang fünf Einbrüche in Wohnhäuser mitgeteilt. Schallbach Am Freitag, 20.02.2026, in dem Zeitraum zwischen 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft gewaltsam über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Blauenstraße in Schallbach. Mehrere Räume wurden durchsucht. Über das Diebesgut liegen hier noch keine Erkenntnisse vor. Auch in der Blauenstraße in Schallbach versuchte eine unbekannte Täterschaft über ein Kellerfenster in ein weiteres Einfamilienhaus zu gelangen. Nach Sachlage gelangte die Täterschaft nicht in das Haus. Der Tatzeitraum kann hier aktuell nicht weiter eingegrenzt werden. Die Tat könnte auch schon ein paar Tage zurückliegen. Weil am Rhein - Ötlingen Am Sonntag, 22.02.2026, in dem Zeitraum zwischen 17.30 Uhr bis 22.30 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft eine Terrassentür auf, um in ein Doppelhaus in der Dorfstraße in Ötlingen zu gelangen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld aus dem Haus entwendet. Steinen - Hägelberg In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 19.02.2026, 10.00 Uhr bis Samstag, 21.02.2026, 14.40 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft gewaltsam über ein Küchenfenster in ein Einfamilienhaus in der Untere Dorfstraße in Hägelberg. Das Haus wurde durchsucht und diverse Gegenstände aus diesem entwendet. Am Freitag, 20.02.2026, in dem Zeitraum zwischen 19.20 Uhr bis 20.30 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft gewaltsam über ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Oskar-Sänger-Straße in Hägelberg. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld aus dem Haus entwendet. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar. Noch eine Bitte der Polizei: In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um unverzügliche und niederschwellige Mitteilungen bei dementsprechenden verdächtigen Wahrnehmungen. Wählen sie die 110! Das Polizeipräsidium Freiburg bietet zudem Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an. Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten. Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621 1500-640 oder E-Mail freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell