PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach: Einbrüche in Wohnhäuser - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Über das Wochenende wurden der Polizei bislang fünf Einbrüche in 
Wohnhäuser mitgeteilt.

Schallbach

Am Freitag, 20.02.2026, in dem Zeitraum zwischen 19.00 Uhr bis 20.00 
Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft gewaltsam über eine 
Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Blauenstraße in 
Schallbach. Mehrere Räume wurden durchsucht. Über das Diebesgut 
liegen hier noch keine Erkenntnisse vor.  

Auch in der Blauenstraße in Schallbach versuchte eine unbekannte 
Täterschaft über ein Kellerfenster in ein weiteres Einfamilienhaus zu
gelangen. Nach Sachlage gelangte die Täterschaft nicht in das Haus. 
Der Tatzeitraum kann hier aktuell nicht weiter eingegrenzt werden. 
Die Tat könnte auch schon ein paar Tage zurückliegen. 


Weil am Rhein - Ötlingen

Am Sonntag, 22.02.2026, in dem Zeitraum zwischen 17.30 Uhr bis 22.30 
Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft eine Terrassentür auf, um in
ein Doppelhaus in der Dorfstraße in Ötlingen zu gelangen. Nach 
bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld aus dem Haus entwendet. 


Steinen - Hägelberg

In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 19.02.2026, 10.00 Uhr bis 
Samstag, 21.02.2026, 14.40 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft 
gewaltsam über ein Küchenfenster in ein Einfamilienhaus in der Untere
Dorfstraße in Hägelberg. Das Haus wurde durchsucht und diverse 
Gegenstände aus diesem entwendet. 

Am Freitag, 20.02.2026, in dem Zeitraum zwischen 19.20 Uhr bis 20.30 
Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft gewaltsam über ein Fenster 
in ein Einfamilienhaus in der Oskar-Sänger-Straße in Hägelberg. Nach 
bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld aus dem Haus entwendet.

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und 
bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer 
sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der 
Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar. 

Noch eine Bitte der Polizei: 

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um 
unverzügliche und niederschwellige Mitteilungen bei dementsprechenden
verdächtigen Wahrnehmungen. Wählen sie die 110! 

Das Polizeipräsidium Freiburg bietet zudem Hilfe zur Selbsthilfe an. 
Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten 
interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und 
professionelle Beratung zum Einbruchschutz an.

Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten.

Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der 
Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621 1500-640 oder 
E-Mail  freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren