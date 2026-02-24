PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Einbruch in Kiosk - Zielrichtung Tabakwaren - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Montag, 23.02.2026, 19.30 Uhr bis Dienstag, 24.02.2026, 08.00 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft eine Glastür auf, um in einen Kiosk in der Markgrafenstraße in Grenzach zu gelangen. Aus dem Kiosk wurde eine noch unbekannte Menge an Tabakwaren entwendet. Ebenso Münzgeld in unbekannter Höhe.

Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Telefon 07624 98900, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Verdächtiges wahrgenommen haben und Hinweise zu der unbekannten Täterschaft geben können. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, nimmt rund um die Uhr Hinweise entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren