POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Einbruch in Kiosk - Zielrichtung Tabakwaren - Zeugensuche
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Montag, 23.02.2026, 19.30 Uhr bis Dienstag, 24.02.2026, 08.00 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft eine Glastür auf, um in einen Kiosk in der Markgrafenstraße in Grenzach zu gelangen. Aus dem Kiosk wurde eine noch unbekannte Menge an Tabakwaren entwendet. Ebenso Münzgeld in unbekannter Höhe.
Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Telefon 07624 98900, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Verdächtiges wahrgenommen haben und Hinweise zu der unbekannten Täterschaft geben können. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, nimmt rund um die Uhr Hinweise entgegen.
