Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Folgemeldung - Feuer mit Menschenleben in Gefahr

Kiel (ots)

Wir befinden uns weiterhin mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften von Feuerwehr und Rettungsdienst am Sophienblatt in einem Brandeinsatz. Nach derzeitigem Stand werden mehrere Menschen im betroffenen Gebäude vermisst. Die verwaisten Wachen wurden durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren besetzt. Der Bereich der Einsatzstelle wurde umfangreich abgesperrt - es kommt zu Einschränkungen im Bereich des Sophienblattes und des Hauptbahnhofes, insbesondere im städtischen Busverkehr.

Wir bitten weiterhin bis auf Weiteres von direkten Nachfragen in der Leitstelle abzusehen - wir sind derzeit mit der Einsatzabwicklung gebunden. Weitere Meldungen folgen.

Rückfragen bitte an:

Medien-Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Kiel
Lagedienstführer
Telefon: 0431 / 5905 - 0
Fax: 0431 / 5905 - 147
https://www.kiel.de/de/gesundheit_soziales/feuerwehr/index.php

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell

