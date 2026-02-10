Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Erneut Feuer in der Tiefgarage in Kiel Gaarden

Kiel (ots)

Heute Nachmittag gegen 16:29 Uhr wurde die Feuerwehr Kiel wieder zu einer Rauchentwicklung aus einer Tiefgarage am Willy-Brand-Ufer gerufen. In der selben Tiefgarage hatte es in den vergangenen Wochen bereits mehrfach gebrannt.

Es bestätigte sich wieder eine starke Rauchentwicklung aus der Tiefgarage. Die Erkundung ergab, dass zwei abgestellte PKW brannten. Mehrere Atemschutztrupps gingen über unterschiedliche Treppenräume zur Brandbekämpfung in die Tiefgarage vor. Aufgrund der starken Rauchentwicklung, die sich teilweise auch in die Treppenräume ausbreitete, waren aufwendige Belüftungsmaßnahmen erforderlich. Da eine lange Einsatzdauer zu erwarten war, wurde die Hauptwache durch die FF Suchsdorf nachbesetzt.

Im Einsatz war die Ostwache, die Hauptwache mit Komponenten der Nordwache sowie die Freiwillige Feuerwehr Elmschenhagen, Russee und Suchsdorf . Die Brandursache sowie die Schadenshöhe werden von der Polizei ermittelt. Bei diesem Einsatz wurden keine Personen verletzt.

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell