Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Feuer in der Hans-Christian-Andersen-Schule in Kiel Gaarden

Kiel (ots)

Um 15:29 Uhr meldete ein Anrufer eine Rauchentwicklung und Feuerschein aus dem 2.Obergeschoss der Hans-Christian-Andersen-Schule in Kiel Gaarden. Von der Stoschstraße aus seien die Flammen und der Rauch deutlich zu sehen, äußerte der Anrufer auf Nachfrage des Disponenten. Umgehend wurden Kräfte der Ost und Hauptfeuerwache, sowie der FF Elmschenhagen mit Unterstützungskomponenten der Nordwache, sowie des Rettungsdienstes, zu der Adresse alarmiert. Beim Eintreffen wurde die Lage von den Kräften vor Ort bestätigt. Ein Trupp ging unter Atemschutz mit einem C-Strahlrohr zur weiteren Erkundung und Brandbekämpfung in das Objekt vor, die Drehleiter wurde im Außenbereich zur Einleitung der Brandbekämpfung vorbereitet. Der im inneren vorgehende Trupp konnte im 2. Obergeschoss bereits eine Rauchentwicklung feststellen und wurde auf der Damentoilette fündig. Es brannte in einem Mülleimer, das Feuer konnte durch den Trupp schnell gelöscht werden. Nach kurzer Belüftung des betroffenen Bereiches konnte die Einsatzstelle an die Schulleitung und die Polizei, zur weiteren Untersuchung übergeben werden. Insgesamt ca. 35 Einsatzkräfte vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Medien-Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Kiel
Lagedienstführer
Telefon: 0431 / 5905 - 0
Fax: 0431 / 5905 - 147
https://www.kiel.de/de/gesundheit_soziales/feuerwehr/index.php

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell

