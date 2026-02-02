Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Feuer in einem Drogeriemarkt in Gaarden

Kiel (ots)

Heute um 14:30 Uhr wurde der Integrierten Regionalleitstelle Mitte ein Feuer in einem Drogeriemarkt in der Elisabethstraße in Gaarden gemeldet.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war der Markt bereits komplett geräumt. Es bestätigte sich eine starke Rauchentwicklung und Feuer innerhalb des Marktes. Die Flammen reichten bis zur Decke, sodass sofort Löschmaßnahmen eingeleitet wurden. Diese zeigten schnell Wirkung und die Einsatzkräfte konnten bereits um 14:45 Uhr "Feuer aus" melden. Im Anschluss wurden Belüftungsmaßnahmen durchgeführt. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz waren die Ostwache, sowie die Freiwillige Feuerwehr Elmschenhagen. Die Brandursache wird derzeit noch von der Polizei ermittelt.

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell