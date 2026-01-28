PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Erneut Feuer in Kiel
Gaarden

Kiel (ots)

Heute um 14:45 Uhr wurde die Feuerwehr Kiel erneut zu einer Rauchentwicklung aus dem Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses am Willy-Brandt-Ufer gerufen. Im selben Gebäude hatte es bereits Anfang der Woche gebrannt. Die Erkundung ergab eine starke Rauchentwicklung und Feuer im Untergeschoss. Insgesamt gingen sechs Atemschutztrupps zur Erkundung und Brandbekämpfung vor. Gegen 16:00 Uhr wurde "Feuer aus" gemeldet und im Anschluss folgten Belüftungsmaßnahmen. Es wurden keine Personen verletzt. Im Einsatz befanden sich Kräfte der Ostwache, der Hauptwache, der Nordwache, sowie die Freiwillige Feuerwehr Elmschenhagen. Während des Einsatzes wurde die Ostwache durch die Freiwilligen Feuerwehren aus Rönne und Moorsee nachbesetzt.

Medien-Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Kiel
Lagedienstführer
Telefon: 0431 / 5905 - 0
Fax: 0431 / 5905 - 147
https://www.kiel.de/de/gesundheit_soziales/feuerwehr/index.php

