Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Brände auf Kindergartengelände und in Tiefgarage in Kiel

Kiel (ots)

Heute gegen 15 Uhr wurde die Feuerwehr Kiel zu einem Feuer auf dem Gelände eines Kindergartens im Rudolf-Steiner-Weg gerufen. Die Mitarbeiter meldeten, dass ein Gartenschuppen brenne.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich, dass der Gartenschuppen nahezu im Vollbrand stand. Personen oder weitere Gebäude befanden sich nicht in der Nähe. Aufgrund der Witterungsverhältnissen mit anhaltendem Schneefall sowie der Dachbegrünung des Schuppens gestalteten sich die Löscharbeiten schwieriger als gewöhnlich. Es wurden zwei Trupps unter Atemschutz für die Brandbekämpfung eingesetzt. Nach zwei Stunden konnte schließlich "Feuer aus" gemeldet werden.

Im Einsatz waren die Hauptwache sowie die Freiwillige Feuerwehr Russee mit insgesamt 25 Einsatzkräften.

Während der Einsatz im Rudolf-Steiner-Weg noch lief ging ein weiterer Notruf bei der Feuerwehr ein. Am Willy-Brand-Ufer wurde eine Rauchentwicklung aus einer Tiefgarage gemeldet.

Nach Eintreffen der Kräfte der Ostwache wurde ein Atemschutztrupp zur Brandbekämpfung in die Tiefgarage geschickt. Es brannten mit starker Rauchentwicklung Holzteil im Parkdeck. Das Feuer war schnell gelöscht, die Belüftung der verrauchten Bereiche zog sich jedoch etwas in die Länge. Nach einer Stunde konnte die Feuerwehr wieder einrücken.

Ostwache und die Freiwillige Feuerwehr Elmschenhagen waren mit insgesamt 30 Feuerwehrleuten im Einsatz.

Bei beiden Einsätzen kam es glücklicher Weise nicht zu Personenschäden.

Rückfragen bitte an:

Medien-Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Kiel
Lagedienstführer
Telefon: 0431 / 5905 - 0
Fax: 0431 / 5905 - 147
https://www.kiel.de/de/gesundheit_soziales/feuerwehr/index.php

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell

  Druckversion
  PDF-Version
