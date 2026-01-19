Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Einsatzabschlussmeldung | Explosion in Wohnung

Kiel (ots)

Gegen 7:00 Uhr wurde der Integrierten Regionalleitstelle Mitte eine Explosion in einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten die Lage vor Ort bestätigen.

Eine Scheibe und mehrere Wände waren durch die Explosion beschädigt worden, Feuer oder Rauch waren jedoch nicht sichtbar. Zwei leicht verletzte Personen mussten durch den Rettungsdienst versorgt werden, eine von ihnen wurde anschließend in ein Kieler Krankenhaus gebracht.

Das Gebäude wurde evakuiert und ein Fachberater des THW, sowie ein Statiker des Amts für Bauordnung hinzugezogen, um die Statik des Hauses zu prüfen. Für die evakuierten Personen stand zwischenzeitlich ein Bus der KVG zur Verfügung.

Bis auf die betroffene Wohnung im Erdgeschoss konnten mittlerweile alle Wohnungen des Mehrfamilienhauses wieder freigegeben werden und sind weiterhin bewohnbar.

Im Einsatz befanden sich Ost- & Hauptwache, die Freiwillige Feuerwehr Elmschenhagen, sowie der Rettungsdienst.

