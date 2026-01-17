Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Einsatzabschlussmeldung | Feuerschein und Rauchentwicklung Rudolf-Höber-Straße

Kiel (ots)

Um 11:57 meldeten mehrere Anrufer Feuerschein und Rauchentwicklung aus dem Dachbereich und der oberen Etage eines 5 geschossigen Gebäudes in der Rudolf-Höber-Straße in Kiel. Daraufhin alarmierte die Integrierte Regionalleitstelle Mitte den Löschzug der Haupt und Nordwache, sowie die FF Suchsdorf und den Rettungsdienst zu der Adresse. Die Ersteintreffenden Kräfte bestätigten die Rauchentwicklung und den Feuerschein aus dem Dachbereich , daraufhin alarmierte die Leitstelle weitere Kräfte der Ostwache, der FF Russee und FF Dietrichsdorf. Bei der Erkundung durch den Einsatzleiter wurde ein Feuer an der Photovoltaik Anlage auf dem Dach festgestellt, eine Brandausbreitung auf den Innenbereich wurde nicht festgestellt. Die Wasserversorgung und Löschangriff über die Drehleiter wurden vorbereitet, weitere Kräfte gingen mit CO² Löschern über den Dachbereich an den Einsatzort vor und konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Durch den schnellen und kontrollierten Einsatz der Kräfte und Mittel vor Ort konnte eine Ausbreitung auf den Innenbereich und weitere Teile des Dachbereiches verhindert werden. Erste Kräfte konnten bereits auf Anfahrt zu dem Objekt die Einsatzfahrt abbrechen und wieder zu ihren Wachen zurückkehren. Nach Kontrolle der Dachhaut und des Inneren des Gebäude wurde nach ca. 50 Min. Feuer aus gemeldet und das Gebäude an den Verantwortlichen des Objektes übergeben. Abschließend wurde die Einsatzadresse auf ein Gebäude in der angrenzenden Straße, Heinrich-Heckt-Platz, korrigiert. Verletzte Personen gab es bei dem Einsatz nicht. Insgesamt waren ca. 70 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell