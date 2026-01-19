FW-Kiel: Einsatzerstmeldung | Explosion in Wohnung
Kiel (ots)
Aktuell befinden wir uns in einem Hilfeleistungseinsatz in der Blitzstraße in Kiel - Gaarden.
Da wir noch mit der Einsatzabwicklung beschäftigt sind, bitten wir Sie von telefonischen Anfragen zum jetzigen Zeitpunkt abzusehen. Sobald wir nähere Informationen haben, werden wir diese in einer Folge- und / oder Abschlussmeldung veröffentlichen.
