Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: FW-Kiel: Einsatzerstmeldung | Wohnungsbrand Wesselburener Straße Kiel Wik

Kiel (ots)

Aktuell befinden wir uns in einem Brandeinsatz in der Wesselburener Straße in Kiel-Wik. Es wurde ein Feuer im 2 Og eine MFH Hauses gemeldet. Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort.

Da wir noch mit der Einsatzabwicklung beschäftigt sind, bitten wir Sie von telefonischen Anfragen zum jetzigen Zeitpunkt abzusehen. Sobald wir nähere Informationen haben, werden wir diese in einer Folge- und / oder Abschlussmeldung veröffentlichen.

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell