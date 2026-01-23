PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: FW-Kiel: Einsatzabschlussmeldung | Wohnungsbrand Wesselburener Straße Kiel Wik

Kiel (ots)

Am Freitagabend um 19:46 Uhr ging in der Rettungsleitstelle ein Notruf über einen Rauchwarnmelder mit Alarm in der Wesselburener Straße in Kiel Wik ein. Ein piepender Rauchwarnmelder war aus der Nachbarschaft deutlich zu hören. Ein weiterer Anrufer direkt aus dem Haus meldete ebenfalls einen piependen Rauchwarnmelder, jedoch mit Brandgeruch und Rauchentwicklung aus der Wohnung, der Treppenraum war noch rauchfrei. Beim Eintreffen bestätigten die sofort alarmierten Kräfte des Löschzuges der Hauptwache die Einsatzmeldung, die ebenfalls alarmierten Kräfte der Nordwache und des Rettungsdienstes gingen im Elendsredder in Bereitstellung. Da zwischenzeitlich unklar war, ob sich Personen in der Wohnung befinden, wurde das Alarmierungsstichwort auf Feuer Y erhöht. Nachdem die Einsatzkräfte die Wohnungstür gewaltsam geöffnet hatten, gingen sie unter Atemschutz mit einem C-Hohlstrahlrohr zur Brandbekämpfung vor und konnten den Brand schnell löschen. In der Küche brannten Küchengeräte und Einrichtungsgegenstände, Personen befanden sich nicht in der Wohnung. Die zusätzlich zu dem Einsatz alarmierten Kräfte des Rettungsdienstes konnten wieder entlassen werden. Da Brandrauch in die Wohnung ins Dachgeschoss gezogen ist, wurde sie kontrolliert und belüftet, die Wohnung im 1. Obergeschoss ist durch Löschwasser nicht mehr bewohnbar, die Brandwohnung selber ist ebenfalls nicht mehr bewohnbar, beide Mietparteien konnte bei Bekannten untergebracht werden. Nach etwa 2 Stunden konnte der Einsatz beendet werden, Personen wurden nicht verletzt. Im Einsatz befanden sich 25 Einsatzkräfte der Hauptfeuerwache, der Nordwache und des Rettungsdienstes.

Rückfragen bitte an:

Medien-Rückfragen bitte an:

Lagedienstführer
Telefon: 0431 / 5905 - 0
Fax: 0431 / 5905 - 147
https://www.kiel.de/de/gesundheit_soziales/feuerwehr/index.php

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell

