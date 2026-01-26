Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Einsatzerstmeldung: Rauchentwicklung aus Tiefgarage

Kiel (ots)

Aktuell befinden wir uns in einem Brandeinsatz am Willy-Brand-Ufer in Kiel Gaarden. Es wurde eine Rauchentwicklung aus einer Tiefgarage gemeldet

Da wir noch mit der Einsatzabwicklung beschäftigt sind, bitten wir Sie von telefonischen Anfragen zum jetzigen Zeitpunkt abzusehen. Sobald wir nähere Informationen haben, werden wir diese in einer Folge- und / oder Abschlussmeldung veröffentlichen.

