PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Einsatzerstmeldung: Rauchentwicklung aus Tiefgarage

Kiel (ots)

Aktuell befinden wir uns in einem Brandeinsatz am Willy-Brand-Ufer in Kiel Gaarden. Es wurde eine Rauchentwicklung aus einer Tiefgarage gemeldet

Da wir noch mit der Einsatzabwicklung beschäftigt sind, bitten wir Sie von telefonischen Anfragen zum jetzigen Zeitpunkt abzusehen. Sobald wir nähere Informationen haben, werden wir diese in einer Folge- und / oder Abschlussmeldung veröffentlichen.

Rückfragen bitte an:

Medien-Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Kiel
Lagedienstführer
Telefon: 0431 / 5905 - 0
Fax: 0431 / 5905 - 147
https://www.kiel.de/de/gesundheit_soziales/feuerwehr/index.php

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Kiel
Weitere Meldungen: Feuerwehr Kiel
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 20:18

    FW-Kiel: Brände auf Kindergartengelände und in Tiefgarage in Kiel

    Kiel (ots) - Heute gegen 15 Uhr wurde die Feuerwehr Kiel zu einem Feuer auf dem Gelände eines Kindergartens im Rudolf-Steiner-Weg gerufen. Die Mitarbeiter meldeten, dass ein Gartenschuppen brenne. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich, dass der Gartenschuppen nahezu im Vollbrand stand. Personen oder weitere Gebäude befanden sich nicht in der Nähe. ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 20:01

    FW-Kiel: FW-Kiel: Einsatzerstmeldung | Wohnungsbrand Wesselburener Straße Kiel Wik

    Kiel (ots) - Aktuell befinden wir uns in einem Brandeinsatz in der Wesselburener Straße in Kiel-Wik. Es wurde ein Feuer im 2 Og eine MFH Hauses gemeldet. Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort. Da wir noch mit der Einsatzabwicklung beschäftigt sind, bitten wir Sie von telefonischen Anfragen zum jetzigen Zeitpunkt abzusehen. Sobald wir nähere Informationen haben, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren