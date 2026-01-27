Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Wieder Feuer in einer Tiefgarage in Kiel

Kiel (ots)

Heute Abend gegen 20:20 Uhr wurde die Feuerwehr Kiel wieder zu einer Rauchentwicklung aus einer Tiefgarage am Willy-Brand-Ufer gerufen. In derselben Tiefgarage hatte es heute Nachmittag bereits gebrannt.

Es bestätigte sich wieder eine starke Rauchentwicklung aus der Tiefgarage. Die Erkundung ergab, dass ein abgestellter PKW brannte. Insgesamt drei Atemschutztrupps gingen über unterschiedliche Treppenräume zur Brandbekämpfung in die Tiefgarage vor. Aufgrund der starken Rauchentwicklung, die sich teilweise auch in die Treppenräume ausbreitete, wurden zwischenzeitlich 20 Bewohner des betroffenen Wohnhauses, die ihre Wohnungen verlassen mussten, in einem Bus untergebracht. Mit den notwendigen Belüftungsmaßnahmen dauerte der Feuerwehreinsatz ca. zwei Stunden.

Im Einsatz war die Ostwache, die Hauptwache sowie die Freiwillige Feuerwehr Elmschenhagen mit 35 Einsatzkräften. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe werden von der Polizei ermittelt. Auch bei diesem Einsatz wurden keine Personen verletzt.

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell