Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Kiel Wellsee: Zimmerbrand mit mehreren betroffenen und zwei verletzten Personen

Kiel (ots)

Kiel Am Freitagabend gegen 20:09 Uhr gingen in der Rettungsleitstelle der Berufsfeuerwehr Kiel mehrere Notrufe zu einem Brand in einem Wohngebäude in der Segeberger Landstraße ein. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte bestätigte sich ein Wohnungsbrand im Erdgeschoss. Das Feuer konnte durch einen Trupp unter schwerem Atemschutz mit einem C-Rohr zügig gelöscht werden. Anschließend wurde das Gebäude belüftet und der betroffene Bereich mithilfe einer Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester kontrolliert.

Zwei Personen wurden durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in eine Kieler Klinik transportiert.

Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte der Ostwache, der Hauptwache, der Freiwilligen Feuerwehr Wellsee sowie des Rettungsdienstes im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell