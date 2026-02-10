Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Einsatzerstmeldung | Feuer in der Hans-Christian-Andersen-Schule in Kiel Gaarden

Kiel (ots)

Aktuell befinden wir uns in einem Brandeinsatz in der Hans-Christian-Andersen-Schule in Kiel Gaarden . Es wurde ein Feuer im 2.Og gemeldet. Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort.

Da wir noch mit der Einsatzabwicklung beschäftigt sind, bitten wir Sie von telefonischen Anfragen zum jetzigen Zeitpunkt abzusehen. Sobald wir nähere Informationen haben, werden wir diese in einer Folge- und / oder Abschlussmeldung veröffentlichen.

Original-Content von: Feuerwehr Kiel, übermittelt durch news aktuell