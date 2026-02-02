PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte brechen in landwirtschaftlichen Betrieb ein - Zeugen gesucht

Warin (ots)

In der Nacht zum zurückliegenden Samstag, 31. Januar, sind bislang unbekannte Täter in einen landwirtschaftlichen Betrieb in Warin eingebrochen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten des Betriebes im Bereich Wilhelmshof. Aus dem Inneren entwendeten sie diverses Werkzeug. Der entstandene Stehlschaden wird derzeit auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zudem verursachten die Täter einen Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

In derselben Nacht kam es unweit des Tatortes zu einem weiteren Einbruch. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in einen Firmentransporter ein, der nur wenige Hundert Meter vom landwirtschaftlichen Betrieb entfernt abgestellt war. Auch aus diesem Fahrzeug wurde diverses Werkzeug entwendet. Der hier entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Der Kriminaldauerdienst sicherte an beiden Tatorten Spuren. Die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls dauern an. Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen, den Tätern oder zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Jessica Lerke
Telefon: 03841 203-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

