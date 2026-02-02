PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Erneut Falschgeld in Hagenow: Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Hagenow (ots)

Nach zuletzt mehreren Strafanzeigen wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld in Hagenow (wir berichteten) konnte am vergangenen Freitag ein Tatverdächtiger auf frischer Tat vorläufig festgenommen werden.

Am frühen Freitagmittag beabsichtigte ein 32-jähriger Mann, in einer Apotheke Arzneimittel mit einem gefälschten 50-Euro-Schein zu bezahlen. Aufgrund der vorangegangenen Taten sowie des auffälligen Verhaltens des Tatverdächtigen prüfte eine pharmazeutische Mitarbeiterin die übergebene Banknote genauer und stellte mehrere fehlende Sicherheitsmerkmale fest. Die daraufhin alarmierten Polizeibeamten des Polizeireviers Hagenow trafen den aus der Region Hagenow stammenden Mann noch vor Ort an und nahmen ihn vorläufig fest.

Im Rahmen der anschließenden Durchsuchungen wurden in der Wohnung des Tatverdächtigen neben über einem Dutzend gefälschter 20- und 50-Euro-Scheine auch ein Drucker sowie Hologrammfolien sichergestellt. Weiterführende Untersuchungen müssen nun zeigen, ob diese Gegenstände mit dem festgestellten Falschgeld in Verbindung stehen.

Darüber hinaus stellten die Beamten in der Wohnung Betäubungsmittel, Schreckschusswaffen sowie ein Gewehr sicher, das dem ersten Anschein nach unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fällt. Das zuständige Amtsgericht Ludwigslust setzte den von der Staatsanwaltschaft Schwerin beantragten Untersuchungshaftbefehl unter strengen Auflagen außer Vollzug. Gegen den 32-Jährigen wird nun unter anderem wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld, Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Waffengesetz sowie das Kriegswaffenkontrollgesetz ermittelt.

