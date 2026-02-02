PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Straßenbahn kollidiert mit Fußgänger: Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots)

An der Straßenbahnhaltestelle Neu Zippendorf ist es am Samstag, 31. Januar 2026, gegen 14:15 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Fußgänger und einer Straßenbahn gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete ein 18 Jahre alter Fußgänger die heranfahrende Bahn aus Richtung Dreescher Markt. Trotz Warnsignale und Notbremsung kam es zum Zusammenstoß. Der 18-Jährige wurde durch den Aufprall schwer verletzt und musste in einer Klinik operiert werden. Er erlitt mehrere Knochenbrüche, befindet sich aber nicht in Lebensgefahr.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet und weitere Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180 2224, per E-Mail an kk.schwerin@polmv.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Sophie Pawelke
Telefon: 038208 888-2041
Fax: 038208 888 2006
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

