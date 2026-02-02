Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit Wolf auf A24

Suckow/Stolpe (ots)

Bei einem Wildunfall auf der A24 ist am frühen Sonntagmorgen ein Wolf verendet. Gegen 06:00 Uhr kollidierte der 57-jähriger Fahrer eines Sattelzugs mit Auflieger zwischen den Anschlussstellen Parchim und Suckow in Fahrtrichtung Berlin mit einem Wolf, der daraufhin verendete. Der Fahrer blieb unverletzt, jedoch entstand am MAN-Sattelzug ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Der Wolfskadaver wurde geborgen und das zuständige Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie verständigt.

