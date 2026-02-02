PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Auseinandersetzung in der Marienplatzgalerie - Haftbefehl erlassen

Schwerin (ots)

Am Freitag, 30. Januar 2026, ist es in der Marienplatzgalerie Schwerin zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Personen gekommen. Gegen einen polizeibekannten 26 Jahre alten Tatverdächtigen wurde daraufhin ein Haftbefehl erlassen.

Gegen 16:50 Uhr wurden Polizeibeamte auf dem Marienplatz über die kurz zuvor stattgefundene Körperverletzung in der Marienplatzgalerie informiert. Nach einer anfänglichen verbalen Auseinandersetzung sollen der Tatverdächtige und sein 18 Jahre alter Begleiter auf die 17 und 16 Jahre alten Geschädigten losgegangen sein. Durch einen Faustschlag ins Gesicht wurde die 17-jährige Geschädigte leicht verletzt. Durch den angedrohten Einsatz eines mitgeführten Tierabwehrsprays ließen die Männer von den Geschädigten und ihrem Begleiter ab und entfernten sich.

Die eingesetzten Beamten konnten die Tatverdächtigen, beide mehrfach wegen Körperverletzung und Staatsschutzdelikten bekannt, noch in der Galerie antreffen. Beide waren mit mehr als 1,2 Promille alkoholosiert. Durch Zeugen wurde zudem bekannt, dass der 26-Jährige bereits kurz vor der Auseinandersetzung durch das Zeigen eines Hitlergrußes und verfassungsfeindlichen Parolen aufgefallen war.

Der 26 Jahre alte Tatverdächtige wurde im Anschluss der Maßnahmen dem Haftrichter vorgeführt. Der Haftbefehl wurde erlassen. Alle Beteiligten haben die deutsche Staatsbürgerschaft.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Sophie Pawelke
Telefon: 038208 888-2041
Fax: 038208 888 2006
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 01.02.2026 – 23:35

    POL-HRO: Zwei Fahrzeuge nach Unfall bei Krakow am See nicht mehr fahrbereit

    Krakow am See (ots) - Gegen 17:20 Uhr ereignete sich am Sonntag im Bereich der Ortslage Charlottenthal bei Krakow am See ein Verkehrsunfall in dessen Folge zwei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und vier Personen leicht verletzt wurden. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 45-jährige Fahrer eines VW Touran die Straße Dorfplatz in Charlottenthal bei Krakow am ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 18:46

    POL-HRO: Brand einer Lagerhalle in Lübesse

    Rostock (ots) - Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet am Sonntagvormittag eine etwa 100m x 20m große Lagerhalle eines Logistik-Unternehmens in Lübesse in Brand. Gegen 11:50 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einer Qualmentwicklung in der Lagerhalle. Zur aktuell noch andauernden Brandbekämpfung sind 10 Freiwillige Feuerwehren aus dem Umkreis im Einsatz. Neben untergebrachten Transportfahrzeugen waren auch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren