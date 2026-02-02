Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Auseinandersetzung in der Marienplatzgalerie - Haftbefehl erlassen

Schwerin (ots)

Am Freitag, 30. Januar 2026, ist es in der Marienplatzgalerie Schwerin zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Personen gekommen. Gegen einen polizeibekannten 26 Jahre alten Tatverdächtigen wurde daraufhin ein Haftbefehl erlassen.

Gegen 16:50 Uhr wurden Polizeibeamte auf dem Marienplatz über die kurz zuvor stattgefundene Körperverletzung in der Marienplatzgalerie informiert. Nach einer anfänglichen verbalen Auseinandersetzung sollen der Tatverdächtige und sein 18 Jahre alter Begleiter auf die 17 und 16 Jahre alten Geschädigten losgegangen sein. Durch einen Faustschlag ins Gesicht wurde die 17-jährige Geschädigte leicht verletzt. Durch den angedrohten Einsatz eines mitgeführten Tierabwehrsprays ließen die Männer von den Geschädigten und ihrem Begleiter ab und entfernten sich.

Die eingesetzten Beamten konnten die Tatverdächtigen, beide mehrfach wegen Körperverletzung und Staatsschutzdelikten bekannt, noch in der Galerie antreffen. Beide waren mit mehr als 1,2 Promille alkoholosiert. Durch Zeugen wurde zudem bekannt, dass der 26-Jährige bereits kurz vor der Auseinandersetzung durch das Zeigen eines Hitlergrußes und verfassungsfeindlichen Parolen aufgefallen war.

Der 26 Jahre alte Tatverdächtige wurde im Anschluss der Maßnahmen dem Haftrichter vorgeführt. Der Haftbefehl wurde erlassen. Alle Beteiligten haben die deutsche Staatsbürgerschaft.

